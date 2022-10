Guarino: «Voltare pagina dopo la sconfitta dell’Inter Women? No, serve solo…»

Guarino elogia l’Inter Women, nonostante la prima sconfitta nella Serie A Femminile. Al termine di Inter-Roma Femminile, l’allenatrice nerazzurra interviene ai microfoni di Inter TV per commentare la prestazione delle sue ragazze.

TESTA ALTA – Rita Guarino sostiene la sua Inter Women dopo la prima sconfitta nel campionato di Serie A Femminile. Nel post-partita di Inter-Roma Femminile (vedi report), l’allenatrice nerazzurra dichiara: «Nel secondo tempo abbiamo cercato di sfruttare il nostro possesso palla. In modo da tenere più palloni nella loro metà campo, cercando di fruttare i pochi spazi che la Roma ha lasciato. Nel primo tempo, invece, abbiamo lasciato il gioco troppo a loro. L’Inter Women era in ritardo sulle uscite e male su alcuni palloni che poteva gestire meglio. Non posso dire nulla alle mie ragazze, se non di migliorarci ancora. La Roma ha vinto una grandissima partita, ci sta che esultino se vincono contro l’Inter. Dopo questa sconfitta l’Inter Women deve voltare pagina? Assolutamente no. Una battuta d’arresto contro una grande squadra fa parte del gioco. Dobbiamo essere arrabbiate perché giochiamo per vincere, ma non sempre si può fare. Significa che ci sono delle cose su cui l’Inter Women deve ancora lavorare. Ora guadiamo alla prossima partita ma non usciamo dal campo con la testa china. Ci attende una partita di Coppa Italia Femminile prima della sosta per le nazionali». L’intervista di Guarino ai microfoni di Inter TV si chiude con un’incoraggiamento alle sue ragazze e con uno sguardo alla loro prossima sfida delle nerazzurre.