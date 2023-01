Guarino: «Vincere fa sempre piacere! Partita attenta dal 1’»

Rita Guarino ha commentato così il trionfo delle sue ragazze sul Milan di Ganz. Queste le sue parole ai microfoni di LA 7.

ATTEGGIAMENTO – Queste le parole di Rita Guarino: «Era quello che avevamo chiesto, una partita attenta sin dal 1′. Tirare fuori un atteggiamento che ci permettesse di mantenere la determinazione. Dovremo lavorare per consolidare questo atteggiamento, che è importante in ogni partita non solo nel Derby. Noi abbiamo avuto alti e bassi quest’anno, secondo me adesso dobbiamo concentrarci sul trovare la forma migliore intesa come capacità di entrare in campo senza mollare mai un centimetro. Con quella determinazione i risultati arrivano di conseguenza. Vincere fa sempre piacere, al di là dei momenti. Quello che mi fa più piacere è quando le ragazze scendono in campo in questo modo».