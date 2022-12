Guarino: «Una cosa ok e una no. Campo? Favoriva e sfavoriva entrambe»

Guarino ha parlato al termine della sconfitta subita dall’Inter Women con la Juventus (vedi report), sottolineando cosa non le è piaciuto ma anche cosa è andato bene. L’allenatrice nerazzurra non cerca alibi. Di seguito il suo intervento post partita in zona mista

NO ALIBI – Rita Guarino premia l’atteggiamento dell’Inter Women e non cerca alcun alibi: «Sicuramente ho visto l’atteggiamento che avrei voluto vedere anche nella partita precedente, poi non sempre si riescono a vincere le partite con l’atteggiamento. Poi i risultati fanno la differenza, quindi alla fine quello che ci portiamo a casa è un atteggiamento diverso dalla partita precedente. Le condizioni del campo favorivano o sfavorivano entrambe, fin quando ha retto ha dato la possibilità di giocare. Poi si è persa un po’ la qualità del gioco quando ha iniziato a cedere».

DETTAGLIO – Guarino va poi nel dettaglio, spiegando cosa non le è piaciuto: «Cosa manca è difficile da dirsi perché ci sono state partite in cui la prestazione è stata alta e non siamo riusciti a concretizzare, con Roma e Parma non abbiamo offerto la migliore prestazione quindi serve ritrovare l’entusiasmo che ti porta a vincere. Sulla scia dell’entusiasmo a volte quei risultati precari diventano rotondi. Mi è piaciuto l’atteggiamento, cosa non mi è piaciuto è il dettaglio perché in 5 minuti abbiamo subito due gol. Quei piccoli dettagli che fanno poi la differenza a livello di punteggio. Per il resto ho rivisto quello che volevo vedere».