Guarino: «Tanta amarezza. Inter non cinica, partita sporca»

Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, commenta a caldo con Inter TV la sconfitta sfortunata della sua squadra contro la Fiorentina in campionato.

SCONFITTA – Rita Guarino commenta in questo modo con Inter TV la sconfitta dell’Inter Women: «Chiaro che c’è tanta amarezza per il risultato. La partita è stata difficile, sporca e non abbiamo approcciato nel modo giusto soprattutto in termini di realizzazione. Abbiamo avuto diverse palle gol e non siamo state ciniche, forse questo è l’aspetto che più ci è mancato. L’atteggiamento non ci ha visto protagoniste in aggressività, abbiamo subito e non ci siamo adattate. Non siamo state flessibili in una gara da giocare in maniera diversa, sicuramente più concreta per finalizzare. Diventa difficile poi recuperare negli ultimi minuti, dobbiamo essere brave a lasciarci indietro l’amarezza e riprendere il nostro percorso. Dobbiamo pensare partita dopo partita per fare il massimo nelle nostre possibilità, cosa oggi non riuscita».