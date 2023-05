Guarino: «Soddisfatta della prestazione ma non del risultato! Obiettivo…»

Guarino interviene su La7 per parlare della gara disputata dall’Inter Women contro la Roma. Ecco cosa ne pensa l’allenatrice nerazzurra della sconfitta subita all’ultimo minuto (vedi report).

OBIETTIVO – Rita Guarino parla delle sue ragazze dell’Inter Women dopo la sconfitta subita in trasferta contro la Roma: «Sono soddisfatta per la prestazione ma non per il risultato ovviamente. Spiace soprattutto aver preso un gol all’ultimo secondo di questa partita, che per molti tratti è stata giocata in equilibrio. Vincere la prossima e ultima partita ci aiuterebbe ad allinearci con quelli che erano i nostro obiettivi stagionali, ovvero migliorare la classifica. Quest’anno l’obiettivo non era qualificarci in Champions League ma cercare di avvicinarci ai primi due posti in classifica. Sarebbe importante raggiungerlo anche se non comporta la qualificazione a qualsiasi competizione. Ma è un obiettivo di crescita».