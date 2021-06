Guarino è stata annunciata oggi come nuova allenatrice dell’Inter Women. Dopo i successi con la Juventus, la nuova guida nerazzurra in panchina si presenta ufficialmente ai microfoni di Inter TV, annunciando gli obiettivi stagionali

NUOVA SFIDA – Dopo aver ringraziato per il benvenuto come nuova allenatrice di Inter Women, Rita Guarino esprime le sue prime parole nerazzurre: «Le emozioni sono quelle del primo giorno. Sono le emozioni di accettare una nuova sfida e di sposare un progetto di crescita per questo Club. Insomma, con grande piacere tuffarsi in questa nuova avventura. Quindi c’è entusiasmo. Sarà molto stimolante perché un brand come l’Inter abbia grandi possibilità di crescita,. Questa per me è una sfida, perché significa mettersi completamente a disposizione per cercare insieme al Club di crescere più velocemente possibile. Il campo è la mia vita. Ed è quello che mi aiuta di più a potermi esprimere e cercare di trasferire tutta l’esperienza accumulata in questi anni a valorizzare sempre di più sia il Calcio Femminile sia le giocatrici. Quindi sono carica e pronta per tornare in campo». Queste le parole complete di coach Guarino, dopo l’annuncio arrivato in giornata (vedi comunicato).