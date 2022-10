Guarino: «Sfortuna e poca bravura nelle scelte. Pensiamo alla Roma»

Nel postpartita della gara pareggiata dall’Inter Women contro il Sassuolo, il tecnico Rita Guarino ha parlato ai microfoni della TV ufficiale nerazzurra, analizzando pro e contro della partita.

ANALISI – Rita Guarino ha analizzato in questo modo la gara pareggiata oggi dall’Inter Women contro il Sassuolo: «Partita nella quale non siamo riuscite a esprimere il nostro potenziale offensivo, specialmente nel primo tempo. Merito anche del Sassuolo. Nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo state brave nelle scelte finali. Abbiamo avuto anche poca fortuna, con tre traverse prese. Ci portiamo a casa questo pareggio e ci prepareremo per la prossima partita, indubbiamente importante, contro la Roma».