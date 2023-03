Guarino: «Secondo tempo altra partita, c’è rammarico! Ritorno aperto»

Rita Guarino, allenatore dell’Inter Women, ha parlato così dopo il pareggio per 1-1 con la Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di LA 7.

RAMMARICO – Queste le parole di Rita Guarino: «In questo momento siamo in emergenza, stiamo cercando soluzioni nuove. Le ragazze sono state brave ad interpretare quello che avevamo chiesto. Siamo andati sotto e questo richiedeva qualcosa di più nel secondo tempo. Rammarico? Nel secondo tempo è stata un’altra partita, abbiamo avuto diverse occasioni. C’è qualche rimpianto, potevamo fare meglio sotto porta. È andata così. Coppa Italia? Pensiamo ad una cosa alla volta, penseremo al ritorno che è una gara tutta aperta. Tutto è possibile. Chawinga? Sicuramente sposta gli equilibri ed induce la squadra avversaria a raddoppiare su di lei e questo libera gli spazi. Non è un caso che Merlo sia andata al tiro con facilità. Al di là dell’ingresso di Tabitha la squadra ha approcciato meglio nel secondo tempo. Gol di Merlo? Come minimo porta le paste (ride, ndr)».