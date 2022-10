Guarino: «Roma forte in tutti i reparti! Dobbiamo migliorare un aspetto»

Rita Guarino, allenatore dell’Inter Women, ha parlato così dopo la sconfitta per 1-2 contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di LA 7.

SCELTE – Queste le parole di Rita Guarino: «Quando giochi contro una squadra come la Roma, forte in tutti i reparti, devi avere delle carte da giocare nell’arco dei 90′ e per questo si fanno delle scelte. Purtroppo questi due gol non ci hanno permesso di sfruttare questa strategia. Complimenti alla Roma che sta facendo un ottimo campionato. Quando giochi contro la migliore difesa e tu non sei nel pieno delle tue potenzialità in attacco non può essere la stessa cosa che ci lascia i rimpianti dentro al campo. Sicuramente dobbiamo migliorare la gestione di alcuni momenti della partita, in troppe occasioni abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro. Quando l’abbiamo mossa bene abbiamo creato qualche pericolo. Ricordiamoci che le giallorosse sono la miglior difesa del campionato»