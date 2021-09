Guarino: «Risultato soddisfacente. Ora settimana importante per crescere»

L’Inter Women non sbaglia contro l’Empoli e vince 4-1 fuori casa calando il poker (vedi articolo). Al termine del match ha parlato l’allenatrice delle nerazzurre, Rita Guarino, che ai microfoni di Inter TV ha analizzato la partita vinta dalle sue ragazze.

SODDISFAZIONE – Dopo la terza vittoria consecutiva, ecco le parole di mister Guarino al termine del poker all’Empoli. «Siamo naturalmente contenti del risultato perché è maturato dopo un primo tempo intenso dove le ragazze hanno spinto. Abbiamo chiuso nella ripresa ma abbiamo sofferto anche in qualche occasione in cui dobbiamo migliorare. Contenti di rimanere a punteggio pieno per quello fatto in campo. La prossima settimana, viste anche le nazionali, lavoreremo e avremo la possibilità di insistere su alcuni concetti. Ma vogliamo anche aumentare il minutaggio in vista della Roma».