Guarino: «Reazione importante della squadra che non si è accontentata»

Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, ha parlato a seguito della vittoria della squadra nerazzurra contro la Fiorentina.

VITTORIA – Queste le parole su La7 da parte di Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, dopo la vittoria sulla Fiorentina. «Tra il primo e il secondo tempo ho avuto timore che ci fosse un calo di attenzione: quando fai un primo tempo così – si legge su Inter.it –, ti porti in vantaggio di due lunghezze e vai in superiorità numerica, il timore era che si addormentasse un po’ il gioco. Ho richiamato le ragazze alla concentrazione anche perchè comunque la partita dura 90 minuti. Nel secondo tempo abbiamo concesso spazio alle avversarie e siamo state meno abili a leggere alcune situazioni. Abbiamo avuto l’occasione per chiudere la partita, invece abbiamo concesso un gol e la Fiorentina ha riaperto la partita».

CRESCITA – Guarino ha proseguito. «Durante la settimana analizzeremo quello che è successo e cercheremo con le ragazze di porre rimedio. Abbiamo giocato due partite completamente differenti, in cui abbiamo concesso troppo all’avversario e abbiamo smesso di fare il nostro gioco: in futuro non dovrà più accadere perchè rischiamo di interrompere il processo di crescita che stiamo cercando di portare avanti. D’altro lato è stato anche importante vedere la reazione della squadra che non si è accontentata e fino all’ultimo ha provato a vincere la partita».

Fonte: Inter.it