Guarino d’Oro ma non con l’Inter Women: «Gratificante alla fine del ciclo Juventus»

Guarino è ancora oggi l’allenatrice detentrice dello Scudetto in Serie A Femminile. Più precisamente, gli ultimi quattro sulla panchina della Juventus. Per questo l’attuale coach dell’Inter Women è stata votata dai colleghi per la Panchina d’Oro Femminile

CICLO VINCENTE – Non c’è gioia solo per il recordman Antonio Conte (vedi articolo e dichiarazioni). Primo premio ricevuto dal Settore Tecnico della FIGC per Rita Guarino, che vince la Panchina d’Oro Femminile a conclusione del suo ciclo alla Juventus Women. I 10 voti ricevuti dai colleghi, così come quelli del “secondo” Gianpiero Piovani (Sassuolo), bastano per vincere il premio in virtù del regolamento: in caso di arrivo a pari votazioni, si aggiudica la Panchina d’Oro chi consegue la migliore media punti in stagione. L’attuale allenatrice dell’Inter Women ringrazia: «Sono felice per questo riconoscimento. Il premio è ancor più gratificante perché arriva alla fine di un ciclo di quattro anni, che non è stato solo vincente, ma ancor più formativo. Un percorso che passo dopo passo ha permesso alle giocatrici e, soprattutto, a noi dello staff di migliorarci e di crescere con costanza e continuità». Queste le parole di coach Guarino, che fissa – ulteriormente – il proprio nome nella storia del calcio italiano femminile.

Fonte: Sito Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio [FIGC.it]