Guarino: «Obiettivo? Giocare sei volte contro la Juventus! Una capacità»

Guarino ha parlato al termine di Juventus-Inter Women, match valevole per la seconda giornata della Serie A Femminile (vedi report). L’allenatrice nerazzurra è molto soddisfatta della reazione delle sue ragazze che dopo aver subito il 3-2 al 90′ hanno agguantato il pari al 93′. Di seguito le sue dichiarazioni in zona mista

REAZIONE – Rita Guarino parla dopo Juventus-Inter Women partendo dall’emozione nell’affrontare la sua ex squadra: «L’emozione è sempre tanta ed è normale, l’abbiamo già prosciolta in altre occasioni. Chiaro che quando vieni a giocare contro le campionesse d’Italia hai molte motivazioni, cercare di fare risultato qui per noi era motivo per capire anche i nostri progressi nell’ultimo anno. Quindi naturalmente siamo contente soprattutto per la capacità di reagire dopo il primo tempo, dove alcune disattenzioni hanno lasciato spazio a loro per andare in rete con facilità e non lo accettiamo. Chiaro che aver subito subito gol ha messo la partita sotto un’altra luce e quindi abbiamo cercato di fare di più».

OBIETTIVI – Guarino prosegue parlando degli obiettivi stagionali dell’Inter Women e di ciò che richiede: «Obiettivo stagionale? Giocare sei volte contro la Juventus, tanto per iniziare. Cosa non è andato inizialmente? Era proprio non andare ad aggredire nel loro fraseggio sullo stretto quindi richiedevo maggior attenzione nelle uscite, maggior aggressività e sfruttare le nostre caratteristiche perché dovevamo solo essere più efficaci sotto porta per rimettere in piedi la partita. Nel primo tempo siamo state un po’ frettolose, tante volte anche nell’ultimo passaggio abbiamo fatto scelte sbagliate e abbiamo tenuto la palla bassa. L’ultimo passaggio era quello che ci mancava, siamo state parecchio nella metà campo avversaria quindi questo mi dava fiducia per la prestazione. Questo testimonia il fatto che non volevamo andare via senza nemmeno un punto, complimenti alle ragazze perché sono state brave a rimanere focalizzate fino all’ultimo secondo».

LIVELLO – Guarino parla poi della nuova Serie A Femminile: «Un campionato diverso perché è cambiato il format, tutte hanno allestito rose competitive e tutte sono a caccia di punti perché ovviamente ci sarà la divisione del campionato e sarà importante non lasciare punti. Sicuramente è un campionato più competitivo, al di là della Juventus ci sono altre squadre ben allestite che poi avanti vedremo quale sarà la reale forza. Ora non si può tracciare alcun disegno particolare, bisogna aspettare ancora parecchie partite».

PENSIERI – Guarino per finire svela i suoi pensieri al 90′: «Se al gol di Girelli al 90′ ho pensato a una maledizione? Io in quel momento ero focalizzata sulla disattenzione che abbiamo avuto, non pensavo alla fine della partita, volevo che le ragazze ci provassero fino all’ultimo ed era importante. Aver recuperato il risultato? Indubbiamente le partite presentano sempre delle insidie e nei 90 minuti ci sono un sacco di incertezze quindi bisogna saper reagire. Sono molto soddisfatta di questa capacità di rimanere in partita, era fondamentale, sono state brave a farlo».