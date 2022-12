Guarino: «Non posso rimproverare nulla all’Inter! Ecco da cosa ripartire»

Guarino ha parlato dopo la sconfitta dell’Inter Women con la Juventus. L’allenatrice nerazzurra non rimprovera nulla alle sue ragazze e premia l’atteggiamento. Di seguito le sue dichiarazioni a Inter TV

ATTEGGIAMENTO – Rita Guarino non condanna la sua Inter Women dopo la sconfitta subita con la Juventus: «Non posso rimproverare nulla per l’atteggiamento messo in campo e per la concentrazione con cui è stata affrontata la partita. Poi i dettagli hanno fatto la differenza perché in un paio di occasioni ci siamo disunite, abbiamo abbassato l’attenzione su quei particolari che avevamo preparto e poi sul fronte offensivo non abbiamo concretizzato le occasioni che abbiamo prodotto. Non è sicuramente il nostro periodo di maggior fase realizzativa, purtroppo può succedere. Non ci rimane che rimboccarci le maniche ripartendo dall’atteggiamento e lavorare per cercare di alzare quel qualcosa che in questo momento ci sta mancando. Testa subito al Pomigliano, una partita che dobbiamo preparare bene. È l’ultima e vogliamo chiuderla bene».