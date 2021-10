Guarino: «Miglior Inter per gran parte della partita! Amarezza per il risultato»

Guarino può dirsi soddisfatta solo della prestazione, ma non del risultato. La coach dell’Inter Women, intervistata dai microfoni di Inter TV dopo Inter-Juventus di Serie A Femminile, analizza l’1-2 casalingo

LA MIGLIOR INTER – La buona prova non basta all’Inter Women per completare l’impresa contro la Juventus campione d’Italia, che la grande ex Rita Guarino conosce bene: «La prestazione c’è stata e le ragazze sono state bravissime a reggere l’impatto contro una squadra così forte. C’è amarezza per il risultato alla luce di quanto prodotto. Peccato! Noi ci portiamo a casa comunque la prestazione, al di là del risultato. Oggi era importante fare questo tipo di partita e ci portiamo a casa la consapevolezza che contro queste avversarie ci vuole la migliore Inter. E noi oggi siamo stati la miglior versione di noi stessi per gran parte della partita. Credo molto nel valore delle mie giocatrici. E mi aspetto che loro possano mettere in pratica le loro abilità e capacità. Ci alleniamo ogni giorno per crescere». Queste le parole di coach Guarino a Inter TV dopo l’1-2 di Inter-Juventus di Serie A Femminile (vedi articolo).