Guarino: «Italia sempre più internazionale. Bonetti? Brave a rimotivarla»

L’Inter Women ha vinto l’ultima giornata di Serie A femminile con il tecnico, Rita Guarino, che si è detto molto soddisfatto nel post partita. Lunedì sera assieme a Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women, è stata premiata nella 41′ edizione del trofeo Maggioni-Righi.

CERTEZZA – L’Inter Women è sicuramente una squadra in crescita rispetto agli anni scorsi con le nerazzurre sempre più temibili da quando in panchina è arrivata Rita Guarino, ex Juventus. Proprio lei, a margine della 41′ edizione del trofeo Maggioni-Righi, ha parlato in esclusiva a Tuttosport di una sua calciatrice ma anche sul momento dell’Italia femminile, sempre in corsa per un posto nella fase finale dei Mondiali nel 2023. «Italia? Le azzurre stanno facendo un ottimo percorso internazionale. E’ chiaro che la partita contro la Svizzera non sarà semplice ma è anche vero che la gara d’andata non era stata giocata al massimo dalle nostre ragazze. Quindi le possibilità ci sono perché questa squadra è forte e lo sta dimostrando. Bonetti? Abbiamo contribuito a rimetterla in condiziona rimotivandola dopo una stagione e mezza molto complicate. Ci abbiamo messo un paio di mesi per riuscire a riportarla sul palcoscenico che merita. E’ una ragazza fantastica e molto talentuosa che ha scritto un pezzo di storia del nostro calcio. Sono certa continuerà a farlo perché ha tutte le qualità tecniche che servono».

Fonte: Tuttosport – Silvia Campanella