Guarino: «Inter Women, livello alzato! Polli poco fortunata fin qui»

Guarino dopo Inter-Pomigliano Femminile terminata sul punteggio di 6-1, è soddisfatta per la prestazione delle sue ragazze, in particolare per Elisa Polli.

MIGLIORATE – Rita Guarino commenta così la partita dopo la goleada contro il Pomigliano: «Inter Women, il livello si sta alzando! Un avversario come quello di oggi va rispettato perché l’hanno scorso non siamo mai riuscite a batterlo, dovevamo sfatare questo tabù. Qualsiasi squadra va affrontata con la giusta umiltà, che sia la Juventus o il Pomigliano, anche perché poi contano i punti. Polli? Da sempre è un centravanti che abbina qualità fisica a qualità tecniche. È stata poco fortunata negli anni a causa dei tanti infortuni, dovevamo aiutarla a venir fuori da questi problemi e alla fine ce l’abbiamo fatta e oggi si è vista la vera Polli. Mi è piaciuta la sua capacità di saltare le avversarie di schiena e di farsi trovare pronta. In attacco siamo messe bene, le loro caratteristiche sono complementari».