Guarino: «Inter Women lavora con orgoglio, l’impegno delle ragazze non manca»

Rita Guarino, coach di Inter Women, presente alla cena di Natale del club ha preso parola sottolineando gli enormi passi avanti della squadra femminile.

GRANDI PROGRESSI – Coach Rita Guarino parla del calcio professionistico femminile e in particolare dei progressi fatti da Inter Women: «Ringrazio il presidente Steven Zhang e tutta la dirigenza per il grande supporto per un progetto che diventa sempre più ambizioso. Questo ci rende sempre più orgogliosi di far parte di questo grande club. Il calcio femminile negli ultimi anni sta raggiungendo sempre più popolarità e visibilità. Da quest’anno è anche diventato uno sport professionistico, unico sport femminile ad aver avuto questo privilegio. Per noi rappresenta anche una grande responsabilità. Le ragazze ogni giorno si impegnano per far rendervi sempre più orgogliosi di loro. L’impegno non manca e a nome loro vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo».