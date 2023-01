Guarino: «Inter Women, all’inizio agito bene ma poi non abbastanza concrete»

Guarino parla nel post-partita di Inter-Como Women (vedi pagelle). Dopo il pareggio l’allenatrice nerazzurra risponde ai microfoni di Inter TV.

RECUPERARE ENERGIE – Rita Guarino parla del pareggio ottenuto in Inter-Como Women e dei prossimi impegni nerazzurri. Così l’allenatrice interista ai microfoni di Inter TV: «Abbiamo agito bene dopo essere passati sotto, tra l’altro per un nostro errore. La reazione è stata buona e abbiamo avuto anche altre palle gol nel primo tempo. Ne abbiamo contate almeno cinque, ma non siamo state così brave a concretizzare. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco per portare a casa i tre punti. La prossima contro la Sampdoria in Coppa Italia Femminile? Era importante fare bene oggi per avere tute le energie per l’impegno di mercoledì, tra due giorni saremo di nuovo in campo. Ci lasceremo alle spalle questo pareggio, e faremo un gran lavoro per questa partita che ci aspetta. Poi, dopo altri tre giorni, saremo di nuovo in campionato. Sicuramente dobbiamo recuperare le energie spese oggi. Ci prepareremo al meglio per scendere in campo nelle migliori condizioni per portare a casa il risultato».