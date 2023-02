Guarino: «Inter Women, fiera dello spirito di adattamento! Bilancio positivo!»

Guarino interviene al termine di Inter-Fiorentina Femminile per fare un bilancio sul match (vedi pagelle) e, più in generale, sulla prima fase conclusa. Così l’allenatrice dell’Inter Women ai microfoni di Inter TV.

BILANCIO – Rita Guarino si complimenta con le sue ragazze dell’Inter Women per l’ottimo lavoro svolto. Così l’allenatrice nerazzurra ai microfoni di Inter TV: «Quella di oggi è una grande vittoria proprio per come è maturata. Arriviamo di nuovo da un periodo in cui non riusciamo ad avere a disposizione tutte le giocatrici, per di più non avevamo avuto modo neanche di preparare granché la gara per via della pausa Nazionali. Abbiamo trovato soluzioni diverse e quindi sono state doppiamente brave perché si sono adattate anche a un sistema diverso e l’hanno applicato bene. Mi è piaciuto il loro atteggiamento e la determinazione che hanno messo in campo. Nonostante in alcuni momento abbiamo subito delle difficoltà l’Inter Women è stata brava a reagire. Bilancio della prima fase? Ci portiamo dietro forse qualche punto perso contro rivali da cui potevamo ottenere di più. In questo senso abbiamo qualcosa da rimpiangere. Ma ci sono state anche tante altre prestazioni in cui L’Inter Women ha fatto molto bene, conquistando punti importanti. Per cui un bilancio assolutamente positivo che ci proietta nella seconda fase nella migliore condizione possibile in classifica. Ma non si è fatto ancora nulla, dobbiamo assolutamente continuare con questa voglia di scalare pian piano tutti in classifica. Come arriviamo l’Inter Women alla semifinale di Coppa Italia Femminile? Faremo ancora difficoltà a mettere in campo tutta la rosa. Ci sono ancora diversi infortuni e dobbiamo continuare ancora a lungo a stringere i denti e a mantenere questa capacità di adattarsi. Devo fare i complimenti alle ragazze perché lo stanno facendo benissimo». Così Guarino conclude la disamina sulla sua Inter Women.