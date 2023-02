Guarino: «Inter Women, continuare senza fermarci! Ma emergenza…»

Guarino parla al termine di Inter-Sassuolo Femminile (vedi tabellino). Di seguito le dichiarazioni dell’allenatrice dell’Inter Women ai microfoni di Inter TV.

ATTENZIONE – Rita Guarino interviene al termine di Inter-Sassuolo Femminile. L’allenatrice dell’Inter Women commenta così, ai microfoni di Inter TV, la gara vinta e i prossimi impegni: «Non era facile portare a casa i tre punti perché il Sassuolo è una squadra che gioca bene e imprevedibile Ha delle giocatrici che sanno palleggiare e che possono mettere in difficoltà con delle verticalizzazioni immediate. È stata una partita in cui le mie ragazze hanno dovuto mettere tutte l’attenzione e l’organizzazione per riuscire a fare bene come hanno fatto. In ogni partita è richiesta la cura dei dettagli, quindi è fondamentale mantenere sempre l’attenzione su ciò per cui lavoriamo. Questa è la strada e dovremo continuare a non fermarci. Con la prossima saranno tre settimane in cui siamo abbastanza in emergenza con le giocatrici. Abbiamo diversi infortuni, per cui dovremo convivere e adattarci con questa situazione. Dobbiamo recuperare al più presto le energie perché tra due giorni saremo di nuovo in campo e anche con una rosa abbastanza rimaneggiata. Dobbiamo essere bravissime a farci trovare pronte in questi due prossimi impegni fondamentali».