Guarino: «Inter Women, contente del passaggio del turno. Ma serve miglioramento!»

Guarino interviene nel post-partita di Parma-Inter Women. Ai microfoni di Inter TV l’allenatrice nerazzurra commenta la qualificazione ai quarti di Coppa Italia Femminile delle sue ragazze. Di seguito le dichiarazioni rilasciate.

MIGLIORAMENTO – Rita Guarino parla nel post-partita di Parma-Inter Women (vedi pagelle). L’allenatrice nerazzurra risponde così ai microfoni di Inter TV: «Siamo molto contente del passaggio del turno nella nostra prima partita del 2023. Era importante approcciarla bene e portare a casa l’obiettivo. Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, non abbiamo brillato e abbiamo concesso più di un’occasione all’avversario. Non siamo stato bravi e cinici nel primo tempo a chiudere la partita quando avevamo avuto l’occasione per farlo. Il passaggio del turno ci permette comunque di lavorare su questi aspetti che andranno poi migliorati. Da domani inizieremo questo percorso di miglioramento che è sempre costante e ci deve proiettare alla prossima partita di campionato».