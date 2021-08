Guarino: «Inter, soddisfatti per l’esordio! Dobbiamo ancora migliorare»

Napoli-Inter, le nerazzurre allenata da Coach Guarino hanno conquistato i tre punti alla prima gara di Campionato di Serie A.

PRIMI TRE PUNTI – L’Inter conquista i primi tre punti stagionali contro il Napoli in Campionato, di seguito le parole di Coach Guarino: «Siamo molto soddisfatti del risultato: c’era l’emozione della prima partita di esodio, ma siamo riuscite a liberare questa emozione in campo. Le ragazze si sono comportate bene e hanno dimostrato a tratti anche un buon gioco. Dobbiamo ancora migliorare sull’attenzione in determinati momenti ma sulla partita in generale siamo contenti e torniamo a casa con tre punti importanti».

Fonte: Inter.it