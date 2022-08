Guarino: «Inter, col Parma non era facile: bene! A tratti un po’ prevedibili»

Coach Rita Guarino si è espressa al termine di Inter-Parma Women (vedi report). Ottima vittoria delle nerazzurre ma il tecnico chiama comunque al miglioramento e al lavoro

DOBBIAMO MIGLIORARE − Guarino soddisfatta per il risultato ma non vuole cali d’attenzione della sua Inter: «Contava tantissimo partire bene, perché la prima gara è sempre difficile. La prestazione a tratti mi è piaciuta anche se c’è ancora qualcosa su cui lavorare, siamo state anche un po’ prevedibili. Il Parma ha giocatrici di valore, è una squadra nuova perché è neo-costituita. Questo è un campionato d’élite, siamo tutte attrezzate. Ogni partita sarà difficile, dovremo prepararla sempre al migliore dei modi. Bisogna sfruttare quelle che sono le caratteristiche della squadra, qualche elemento nuovo ha dato altre soluzioni. Bene anche Marinelli. Ma bisogna sviluppare il gioco in modo diverso. Inter-Juventus? Prima ci sarà la pausa per le nazionali, in bocca al lupo all’Italia. Poi si ritornerà per affrontare bene la Juventus». Le sue parole a Inter Tv.