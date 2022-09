Guarino: «Inter Femminile, tre punti importanti dopo una prestazione non ottimale!»

Rita Guarino dopo la vittoria dell’Inter Women contro il Como per 1-3 (QUI il report), intervistata da Inter TV ha analizzato la partita

PUNTI IMPORTANTI – Coach Rita Guarino analizza così la vittoria delle sue ragazze: «Sono tre punti preziosi perché arrivano da una prestazione non ottimale, non come volevamo giocarla. Abbiamo trovato una squadra molto bene organizzata che ci ha messo in difficoltà in tante occasioni. Ci portiamo a casa questi tre punti importanti. Chiaro che non si può sempre giocare bene quindi ci sta anche una partita sporca. Dobbiamo migliorare ogni giorno per cercare di mantenere alto il nostro livello e non perdere quella che è la nostra identità. Ora facciamo un in bocca al lupo a tutte le ragazze impegnate con le Nazionale. Con chi rimarrà continueremo a preparare la prossima sfida (contro il Milan, ndr) che si presenta da sola e non ha bisogno di stimoli in più».