Guarino: «Giocate due partite! I gol nel finale non ci lasciano tranquille»

L’Inter Women ha affrontato la Sampdoria nella sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia, vincendo 2-3 ma rischiando moltissimo nel finale (vedi report). L’allenatrice nerazzurra, Rita Guarino, ha parlato al termine della sfida a Inter TV

DUE PARTITE – L’Inter Women di Rita Guarino ha vinto 2-3 con la Sampdoria nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. L’allenatrice nerazzurra non è tranquilla in vista del ritorno: «Abbiamo giocato due partite oggi, quella del primo tempo e quella del secondo. Nel primo tempo si è vista una squadra che voleva fare la partita, che l’ha dominata segnando tre gol. Purtroppo non siamo riuscite a gestire quel vantaggio. Nel secondo tempo è stata proprio un’altra partita, non abbiamo giocato alla nostra altezza concedendo troppo alle avversarie e subendo la loro aggressività. Abbiamo preso questi due gol che non ci lasciano tranquille per la partita di ritorno».