Guarino: «Due gol subiti in poco tempo! Tante occasioni non sfruttate»

Rita Guarino, ha commentato così la sconfitta dell’Inter Women contro la Juventus. Queste le parole ai microfoni di LA7

RAMMARICO – Queste le parole di Rita Guarino: «Non hanno disputato una partita al di sotto delle aspettative. È chiaro che se andiamo ad analizzare qualche frazione del gioco non siamo contenti di due gol in pochissimo tempo. Colpa delle disattenzioni. Nell’arco dei 90′ abbiamo provato a riaprire la partita con diverse occasioni, c’è rammarico per non averle sfruttate. Ci sono episodi che non abbiamo sfruttato nella maniera migliore. Rinnovo? Sono già state spese delle parole, lo ripeto sono molto felice ed orgogliosa perché è una fiducia reciproca che si rinnova. Si voleva festeggiare con una vittoria, non siamo contenti di non aver reso felici i nostri tifosi. In casi come questi ti aspetti di portare a casa qualcosa di più».