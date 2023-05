Guarino dopo Roma-Inter 2-1: «Amaro in bocca, fatta prestazione!»

L’Inter Women ha perso 2-1 contro la Roma (vedi tabellino). A parlare della sfida del Tre Fontane, Rita Guarino. La coach nerazzurra non nasconde l’amarezza

BUONA PRESTAZIONE − Rita Guarino a Inter Tv commenta il KO contro la Roma: «Un risultato che lascia con l’amaro in bocca perché le ragazze hanno fatto un’ottima prestazione creando chance e portandoci in vantaggio. Serviva una vittoria, un pareggio avrebbe dato morale per la buona prestazione. Prendere un gol allo scadere fa male. Sicuramente non cancella la prestazione delle ragazze, anche in ottica dell’ultima gara di campionato. Hanno fatto il loro dovere in campo, bisogna migliorare. L’ultima è quella decisiva».