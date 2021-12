Guarino: «Derby, vittoria importante. Tappeti rossi per nessuno»

Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali della società al termine della sfida vinta contro il Milan, elogiando le sue calciatrici per la prestazione e per il risultato.

VITTORIA IMPORTANTE – Così Rita Guarino sulla vittoria per 0-3 dell’Inter Women nel derby contro il Milan: «Questa vittoria ha un peso specifico importante, chiaramente mi aspettavo dalla squadra questo tipo di prestazione dal punto di vista dell’atteggiamento. Abbiamo approcciato bene la gara. Una partita aggressiva, non particolarmente tecnica, ma i derby si vincono con lo spirito di squadra e questo atteggiamento combattivo. Noi giochiamo sulla prestazione, bisogna andare in campo cercando di dare il massimo. Poi se gli avversari sono più bravi, dovranno dimostrarlo. Ma di certo non stenderemo tappeti rossi a nessuno. Cercheremo di dare tutto per ottenere questo tipo di risultati»

PROSSIMO IMPEGNO – Per concludere, Rita Guarino ha poi parlato della prossima sfida che attende le nerazzurre, contro il Sassuolo: «Sono tutte partite importanti in questo campionato. Il Sassuolo ha un ottimo allenatore, gioca un buon calcio e sulla squadra sono favoriti. Noi dovremo fare la nostra prestazione, poi vedremo nell’arco dei novanta minuti cosa riusciremo a produrre».