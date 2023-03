Guarino: «Credevamo alla finale! Messo in campo il massimo»

Rita Guarino ha commentato così, ai microfoni di Inter TV, il successo della Juventus sull’Inter Women. Di seguito le sue dichiarazioni

DISPIACERE – Queste le parole di Rita Guarino: «Mancati i dettagli ed anche un po’ la forza, portare la Juventus ai tempi supplementari devi avere tantissime energie, perché loro hanno un livello superiore e noi dobbiamo giocare al massimo. Non avevamo energie residue per mantenere alta la nostra forza per 120′. Sicuramente il serbatoio si è svuotato un po’ ed abbiamo fatto fatica nel finale. Dobbiamo lavorare per crescere e migliorarci, peccato perché ci faceva gola questo accesso in finale, ci credevamo. Le ragazze hanno messo in campo il massimo, di questo sono contenta. Sono dispiaciuta, come tutte le ragazze e come tutto il team per questa uscita dalla Coppa Italia, ci credevamo».

OBIETTIVI – Rita Guarino delinea gli obiettivi: «Un punto di partenza, ma ne abbiamo già messi altri in scontri diretti con la Juventus. Non mi stupisce di aver messo in difficoltà una squadra della Juventus. Per crescere e migliorarci dobbiamo ottenere dei risultati, questo deve essere il nostro obiettivo. Poi comunque provarci, poi il campo da sempre il verdetto. Ma il nostro impegno deve essere quello. Pool Scudetto? Sarà importante recuperare, avere il tempo di rifiatare e riorganizzare le idee e recuperare qualche infortunata. Queste due settimane ci vedranno impegnate a recuperare più energie e risorse possibili»