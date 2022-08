Guarino: «Chivas campione di Messico, sono soddisfatta! Partita vera»

Rita Guarino su Inter TV dopo la vittoria in amichevole contro il Chivas si complimenta con la prestazione delle sue ragazze dell’Inter Women.

PARTITA VERA – Rita Guarino esalta la prestazione delle ragazze dopo la vittoria in amichevole contro il Chivas: «È stata una partita molto interessante perché abbiamo affrontato le campionesse del Messico. Sono molto soddisfatta del comportamento delle ragazze nei due tempi. È stata una partita che ha alternati ritmi di preparazione a ritmi un po’ più intensi perché loro sono un po’ più avanti e modificano i ritmi della partita. In generale sono molto soddisfatti anche per l’ingresso di molte ragazze giovani che hanno messo in mostra il loro talento e per come abbiamo affrontato una gara che a tutti gli effetti era una partita vera. C’è soddisfazione generale per l’approccio di come abbiamo interpretato la gara».