Guarino: «Chawinga sposta gli equilibri! Felice dell’atteggiamento»

Rita Guarino ha parlato così in mixed zone al termine di Milan-Inter Woman, derby terminato con il punteggio di 1-4.

MERAVIGLIA – Queste le parole di Rita Guarino: «Vincere è una cosa meravigliosa, più si vince più siamo felici. Vincere un derby è molto importante. Ma la cosa che mi rende più felice è l’atteggiamento, questo modo di stare in campo e volere fortemente il risultato che mi ha reso più felice di ogni altra cosa. Karchouni? Vedremo, in settimana lo staff medico farà di tutto per darci delle risposte. Per quanto riguarda le infortunate, sono state brave a farsi trovare pronte in una partita così difficile. Qualcuno ha colto bene le opportunità che non aveva avuto. Polli? Ho fatto i complimenti, è una calciatrice di talento, tecnica, con delle buone intuizioni di gioco. Ma deve migliorare ha un grandissimo potenziale. Di conseguenza lavoriamo sempre per migliorarci e quando mette in pratica quello che facciamo sono contenta».

FORTE – Rita Guarino analizza la prestazioni di Chawinga e Durante: «È forte, una giocatrice che ti sposta gli equilibri, senza girarci intorno. La calciatrice più importante della squadra, quando c’è le calciatrici vanno nella sua stessa direzione e diventiamo pericolose. Durante? È la fuoriclasse della porte, non è solo oggi sta facendo una grandissima stagione come aveva già iniziato l’anno scorso. Una garanzia averla in porta, una calciatrice di grande livello»

OBIETTIVI – Guarino delinea gli obiettivi per la stagione: «È una stagione troppo altalenante per parlare di risultati. In testa abbiamo degli obiettivi, è normale. Veder ripetere prestazioni del genere nel tempo ti può portare a raggiungere obiettivi importanti, senza questo non si raggiungono».