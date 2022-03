Guarino: «C’è delusione, ma la prestazione mi è piaciuta! Miglioriamo»

Rita Guarino dopo Inter-Pomigliano Femminile 0-1, su Inter TV ha espresso tutto il suo rammarico per quella che di fatto è stata la seconda sconfitta consecutiva della squadra (vedi report).

DELUSIONE – Rita Guarino commenta così la sconfitta: «Due sconfitte di fila? Sono due partite differenti perché con la Roma non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione, anche vero che giocavamo contro la miglior Roma della stagione quindi ci può stare una sconfitta di questo tipo soprattutto tralasciando la prestazione. Oggi è stata una partita differente, dovevamo vincere perché sulla carta perché i pronostici erano in favore nostro. C’è delusione per non aver potuto esprimere al massimo le nostre qualità. La prestazione però mi è piaciuta, un motivo in più per continuare in questa strada. Giochi contro una squadra che ti richiede velocità e pazienza, due qualità che oggi non siamo riusciti a mettere in campo. Quelle poche occasioni che abbiamo avuto in questi casi vanno sfruttati con maggiore qualità, soprattutto quando c’era ancora tempo per poter risanare il vantaggio. Ora arriva la pausa e sinceramente mi dispiace perché avrei preferito giocare già domani. Ne approfitteremo per analizzare una serie di situazioni che vanno migliorate».