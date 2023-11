Guarino: «Buone idee, ma serve finalizzare! Su Juventus-Inter…»

Guarino ha parlato dopo Inter Women-Pomigliano, partita vinte dalle nerazzurre. L’allenatrice interista – intervenuta a Inter TV -, sottolinea quanto sia importante continuare a lavorare sulla finalizzazione. Di seguito le sue dichiarazioni

FINALIZZAZIONE – Rita Guarino parla così dopo Inter Women-Pomigliano: «Era una partita che valeva solo i tre punti, l’abbiamo giocata con in testa solo la vittoria. Sono state molto importanti le due reazioni che abbiamo avuto nel primo tempo: la prima dopo il nostro rigore sbagliato, mantenendo la concentrazione e la calma. Questo svantaggio è stato davvero un episodio unico in tutta la partita, la loro unica occasione per fare gol ma ho visto una buona reazione. La squadra è rimasta concentrata sull’obiettivo. Altri spunti interessanti sono state le tante buone opportunità di creare pericoli nella metà campo avversaria e buone idee. Queste occasioni che si creano sono frutto del riuscire a portare un gioco offensivo che però se non viene finalizzato è buono solo a metà. Per cui dobbiamo insistere anche durante gli allenamenti sulla trequarti di campo per riuscire a finalizzare».

TUTTE IMPORTANTI – Guarino guarda alla prossima partita di campionato: «Juventus-Inter? Tutte le partite sono importanti, lo abbiamo visto anche oggi che seppur dominando le partite rimangono in piedi fino alla fine. Sarà altrettanto importante la prossima partita con la Juventus, quindi continueremo sulla strada che abbiamo intrapreso e lavoreremo per recuperare le energie necessarie per affrontare la Juventus».