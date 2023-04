Guarino: «Buio totale dal primo tempo. Assenze non sono alibi»

Rita Guarino non è affatto felice del risultato dell’Inter Women contro la Roma. L’allenatrice nerazzurra ha detto questo sul 6-1 subito in casa su La7.

AMAREZZA – Un pomeriggio estremamente amaro per l’Inter Women, Rita Guarino ne ha parlato così: «In generale sono tutte partite di un certo livello, non sta succedendo nulla di particolare. Ciò che è successo oggi lo analizzeremo, non ho grandi parole da dire perché è stato il buio totale dal primo tempo. Difficile da commentare questa prestazione da parte nostra. Le assenze non sono alibi assolutamente, non c’entrano nulla. C’entra l’attenzione e tante altre cose. È chiaro, quando ci sono prestazioni come queste non si può tralasciare nulla, dall’aspetto mentale a quello tecnico e agonistico. Siamo state a guardare la Roma, che sicuramente gioca un bel calcio ma è stata agevolata dalla nostra incapacità di contrastarla. Sono mancate tante cose di cui parleremo in settimana. Noi la partita l’avevamo preparata in altri modi, le ragazze erano focalizzate su questo match quindi non so cosa sia successo. Conoscere le dinamiche di ciò che è successo è impossibile».