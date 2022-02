Guarino: «Brave noi, chiuse tutte le giocate dell’Empoli! Ora la Juventus»

Rita Guarino dopo la vittoria dell’Inter Femminile, su Inter TV ha analizzato la partita vinta contro l’Empoli di mister Ulderici.

TRE PUNTI – Rita Guarino dopo la partita vinta contro l’Empoli, su Inter TV ha commentato così la prestazione della sua squadra: «Siamo partite forte, esprimendo le nostre qualità in entrambe le fasi, ma anche per come abbiamo preparato la gara e chiuso le loro giocate: l’Empoli è molto bravo in mezzo al campo e quando lasci gli spazi ne possono approfittare. Nel secondo tempo si è vista un’altra partita, perché ci siamo abbassate troppo e abbiamo concesso troppo campo. Loro hanno sfruttato il momento positivo e non siamo state abbastanza brave a ritornare in gara. Con la Juventus (in Coppa Italia, ndr) dovremo recuperare le energie spese in queste due settimane e prepararci al meglio. Bisogna curare qualsiasi dettaglio e non tralasciare nulla perché la Juventus è la squadra da battere e la più forte del campionato. Non bisognerà lasciare nulla al caso ed essere brave così come lo siamo state all’andata».

Fonte: Inter TV