Grimshaw: «Dopo il derby perso con Inter Women dimostriamo quanto valiamo!»

Christy Grimshaw, centrocampista scozzese di Milan Women, in un’intervista rilasciata alla collega Alessia Scurati questa mattina su Tuttosport, è tornata a parlare del derby perso la settimana scorso contro l’Inter Women.

DOPO IL DERBY – Christy Grimshaw è tornata a parlare dopo il derby perso contro Inter Women: «Sfida con la Juventus per noi importantissima, anche perché vogliamo dimostrare quanto valiamo come squadra dopo un derby difficile. Creiamo tantissime chance che ci portano davanti al portiere, anche nel derby si è visto, ma alla fine noi non finalizziamo e il rischio è che finalizzino le avversarie. Dopo il derby ci siamo parlate e ci siamo dette che anche quando siamo sotto di un gol o due non dobbiamo mai pensare che una partita sia finita».

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati