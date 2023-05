Giuliani: «Fondamentale vincere contro l’Inter Women! Grazie Chawinga per…»

Giuliani parla su La7 al termine di Inter-Milan Women (vedi report). Il portiere rossonero, particolarmente impegnato da Chawinga nel corso della gara, ringrazia l’attaccante nerazzurra per un motivo.

ESPERIENZA – Laura Giuliani spende delle bellissime parole per Tabitha Chawinga al termine di Inter-Milan Women: «Oggi per noi era fondamentale chiudere il campionato bene, soprattutto vincendo un derby fuori casa. In questa stagione eravamo sotto a livello di risultati contro l’Inter Women e abbiamo pareggiato i conti. Per noi era fondamentale arrivare al terzo posto. Il pensiero era quello di finire bene la stagione per tutti i sacrifici e le fatiche fatte. Solo noi sappiamo quant’è stata faticosa questa stagione. Prima di tutto era importante vincere oggi, poi tutto quello che arriva noi lo aspettiamo e lo accogliamo a braccia aperte. Prendiamo questa bellissima vittoria, la stringiamo forte e la portiamo a casa. Voglio ringraziare Chawinga per tutta l’esperienza che mi ha permesso di fare. Non abbiamo mai avuto una calciatrice del suo livello in campionato. Giocarci contro non è facile perché non sai mai cosa aspettarti. Mi ha dato modo di avere spunti e per questo la ringrazio. con lei è importante la velocità di copertura in profondità. Se aspetti anche solo un secondo lei ti ha già preso il tempo. Devo essere subito pronta nella postura e nella posizione giusta e partire subito senza pensare. Le auguro il meglio per il suo futuro».