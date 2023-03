Gilardi: «Inter Women, Milano importante. Indimenticabili due partite»

Astrid Gilardi, portiere classe 2003 dell’Inter Women, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Matchday Programme.

INTERVISTA – Queste le parole sul Matchday Programme da parte di Astrid Gilardi, portiere classe 2003 dell’Inter Women. «Mi sono sempre fatta guidare dall’amore e dalla passione che ho per questo sport. La cultura del lavoro e del sacrificio sono state fondamentali per arrivare fin qui. Tutto per me è partito da Mandello, dove sono cresciuta e dove ho giocato nella mia prima squadra. Milano è altrettanto importante perché mi ha dato l’occasione di vestire questa maglia, come Coverciano, sia per la Nazionale sia perché lì è dove abbiamo vinto lo Scudetto U19 nella finale in cui ho realizzato anche il gol decisivo dagli 11 metri. Un’altra partita indimenticabile in nerazzurro rimane la prima vittoria nel derby, tre anni fa in Coppa Italia».

Per leggere l’intervista completa e il Matchday Programme integralmente CLICCA QUI!