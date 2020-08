Giacinti: “Rivalità? Sento più Inter che Juventus! Voglio Milano rossonera”

Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in occasione del calendario di Serie A Femminile 2020/21 (vedi articolo). L’attaccante del Milan Femminile lancia la sfida all’Inter Women, replicando dunque a Regina Baresi (vedi articolo)

DERBY – Valentina Giacinti, attaccante del Milan, non sta nella pelle in vista della nuova stagione di Serie A Femminile. La sfida all’Inter Women è dichiarata: «Diciamo che come rivalità sento di più l’Inter che la Juventus perché ormai sono diventata milanista e quando indossi questa maglia senti proprio la passione e la voglia di far diventare Milano rossonera».