Giacinti: “Gol all’Inter nel derby un sogno! Partita fondamentale”

Condividi questo articolo

Valentina Giacinti, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club ricordando l’emozione nel segnare il gol decisivo nel derby contro l’Inter.

SOGNO REALIZZATO – Valentina Giacinti, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero ricordando la grande emozione per aver segnato la rete decisiva nel derby di Milano contro l’Inter: «Un sogno che ho coronato è stato quello di aver segnato nel contro l’Inter nel derby. Sono molto contenta perché è stato il gol decisivo. Volevamo vincere a tutti i costi quella partita, io specialmente la consideravo fondamentale per il resto della stagione. Mi sarei sentita troppo in colpa se non fossimo riuscite ad ottenere tre punti».