Ganz: «Primi 11 minuti blackout, poi è uscito il vero Milan. Vittoria netta»

Maurizio Ganz, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato a proposito di Inter Women-Milan, match valevole per la sesta giornata di ritorno della Serie A femminile, vinto dalle rossonere

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Ganz, soddisfatto per il successo del Milan in rimonta su Inter Women (qui il report): «Nei primi 11 minuti non abbiamo capito nulla. Dopo è uscito il Milan e credo che la partita sia stata dominata. Vittoria netta, sono molto molto felice. Poker di Giacinti? Valentina la conosciamo bene, non ha bisogno di ulterirori complimenti. Quattro gol al derby sono tanta roba, la squadra è in salute ed ha giocato un grande calcio».