Ganz: «Finale grande obiettivo, ringrazio tutti quanti al Milan»

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la semifinale di Coppa Italia vinta oggi contro l’Inter (leggi qui) che manda le rossonere in finale.

RINGRAZIAMENTI – Ganz è visibilmente soddisfatto per il risultato ottenuto dalla sua squadra nel derby di Coppa di questo pomeriggio e si prepara psicologicamente alla finale che si disputerà contro una tra Roma e Juventus: «Devo ringraziare le giocatrici, lo staff, tutta la società Milan. Quando raggiungi questi risultati non è merito solo di 2 o di 3 persone. Ragioniamo con una testa unica per un obiettivo, un grandissimo obiettivo, al di là di chi incontreremo nella finale».