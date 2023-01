Ganz: «8 gol subiti dall’Inter, 7 li abbiamo regalati! Sono arrabbiato»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha commentato la sconfitta per 1-4 inferta dall’Inter. Queste le sue parole ai microfoni di LA 7.

RABBIA – Queste le parole di Maurizio Ganz: «Se regaliamo i gol e non li facciamo questo è il calcio. Dopo un minuto abbiamo preso un gol dal calcio d’angolo, il due a zero ed il tre a zero regalati. Abbiamo il rigore del 2-3 e lo sbagliamo. Abbiamo preso 8 gol dall’Inter fra andata e ritorno, 7 li abbiamo regalati. Sono arrabbiato più per quello che non abbiamo fatto noi che per quello che ha fatto l’Inter. Oggi dopo un minuto e mezzo prendi gol e cambia la partita. È vero che sbagliamo, la fortuna non ci aiuta, ma ci deve essere attenzione. Nelle ultime 5 partite ne abbiamo vinte 5. Ma siamo pronti a reagire e a combattere domenica con la Juventus».