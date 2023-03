Gama: «Roma in finale, loro stanno bene! Capito cosa migliorare»

Sara Gama al termine di Juventus-Inter 2-1 semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile, attraverso i canali ufficiali del club bianconero ha parlato della sfida vinta e della finale conquistata.

IN FINALE – Sara Gama dopo la vittoria in Coppa Italia ha parlato della finale conquistata a seguito della vittoria con l’Inter Women: «Abbiamo capito cosa dovevamo migliorare. La finale con la Roma? Loro stanno facendo molto bene, un grande campionato, ma il tema siamo noi. Noi pensiamo a come approcciamo noi le cose e al calcio che vogliamo fare».

Fonte: juventus.com