FOTO – Van der Gragt: «Siamo l’Inter Women! Serve una grande prestazione»

Van der Gragt pubblica un post sui propri profili social per caricare l’Inter Women alla vigilia del match di Serie A Femminile. Ecco cosa serve alla squadra di Guarino, nella sfida contro il Pomigliano, secondo il difensore nerazzurro.

PRIMA DELLA SOSTA – Van der Gragt prova a caricare l’Inter Women e i suoi tifosi attraverso un post sui proprio profilo Instagram. La partita di domani, in trasferta contro il Pomigliano, chiuderà l’anno per le nerazzurre. Per questo la squadra di Rita Guarino è alla ricerca di tre punti fondamentali per riportare tranquillità nell’ambiente. Effettivamente, dall’ultima vittoria in campionato è trascorso troppo tempo, quasi due mesi. Queste le parole condivise dal numero 3 nerazzurro sui social: «Domani l’ultima partita prima della sosta invernale. Finiamo con una grande prestazione! Noi siamo l’Inter!».

Di seguito tutte le informazioni utili sulla dodicesima sfida di Serie A Femminile delle interiste (vedi articolo).