FOTO − Sonstevold carica le nerazzurre di Guarino in vista di Inter-Lazio

Questo pomeriggio sarà in programma Inter-Lazio, gara valida per la seconda giornata della Serie A femminile. Il difensore norvegese Sonstevold ha caricato le sue compagne con una storia su Instagram

CARICA − Inter-Lazio di Serie A femminile è in programma oggi pomeriggio alle 17.30 (QUI per sapere dove vederla). Le nerazzurre allenate da Rita Guarino sono a caccia del secondo successo di fila dopo la convincente vittoria di Napoli per 0-3 (vedi highlights). Il difensore norvegese Anja Sostenvold, arrivata in estate dal Fleury, ha voluto caricare le sue compagne con una storia su Instagram. Dalla didascalia, è intuibile come la ragazza stia già imparando l’italiano: «Daje raga».