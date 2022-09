FOTO − Santi, testa solo a Sampdoria-Inter Women: «Focalizzata!»

Irene Santi pensa a Sampdoria-Inter Women, la quarta giornata di Serie A Femminile. Sul proprio profilo Instagram, infatti, la centrocampista pubblica una nuova foto che la ritrae con la maglia nerazzurra

POST − Irene Santi è concentrata per la trasferta di domani, quando l’Inter Women sfiderà in trasferta la Sampdoria. La centrocampista nerazzurra (vedi convocate) ci tiene a comunicarlo ai suoi fans con un nuovo post sul proprio profilo Instagram. Una breve frase accompagna la foto: “Focused 👏🖤💙”. La centrocampista è pronta per la sfida (vedi articolo).

Domani impegno a Bogliasco per le ragazze di Guarino.