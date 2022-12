FOTO – Pandini: «Inter Women, ottimo spirito di squadra! Volevamo…»

Pandini commenta sui propri profili social la vittoria dell’Inter Women. Quella in trasferta, contro il Pomigliano, è stata l’ultima partita dell’anno per la squadra di Guarino. Di seguito il messaggio indirizzato alle sue compagne di squadra e ai tifosi nerazzurri.

SPIRITO DI SQUADRA – Marta Pandini condivide sul proprio profilo Instagram tutta la gioia per la vittoria dell’Inter Women. Quella in trasferta contro il Pomigliano era l’ultima occasione per ritrovare un risultato positivo prima della sosta invernale. La squadra di Rita Guarino è riuscita a rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta contro la Juventus e a tornare a vincere. Le nerazzurre, infatti, non conquistavano tre punti dallo scorso ottobre. Allo scatto pubblicato sui social, in cui festeggia insieme alle sue compagne, la centrocampista nerazzurra aggiunge: «Volevamo concludere l’anno con una vittoria e l’abbiamo fatto! Un ottimo spirito di squadra quello messo in campo. Forza ragazze!».

Ora l’Inter Women ha tempo per riprendere fiato e riordinare le idee. Al rientro a gennaio dovrà lottare non solo per la vetta della Serie A (vedi classifica), ma anche per la Coppa Italia Femminile.