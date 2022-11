FOTO – Pandini insieme alle compagne a un evento dello sponsor di Inter Women

Pandini ha partecipato, nel pomeriggio, a un evento organizzato da Mastercard, sponsor dell’Inter Women. La centrocampista nerazzurra ha pubblicato sui propri profili social una foto che la ritrae impegnata insieme alle compagne di squadra.

SPONSOR E SORRISI – Tra le stories del profilo Instagram di Marta Pandini n’è comparsa una in cui la centrocampista è insieme ad alcune compagne dell‘Inter Women. Attraverso i social, la squadra nerazzurra ha fatto sapere di essere impegnata in un evento organizzato da Mastercard, sponsor delle interiste. Elisa Polli, Henrietta Csiszar e Beatrice Merlo, sorridono nello foto scattata da Pandini per l’occorrenza. Le ragazze di Rita Guarino, recatesi nel quartiere “City Life” di Milano, hanno autografato le proprie cartoline.

Intanto le nerazzurre pensano anche al prossimo match di Serie A Femminile (vedi articolo). La prima partita del girone di ritorno sarà lunedì prossimo, contro il Parma.